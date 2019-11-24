Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Menemen İlçeHakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Memişoğlu, Kemal ElmasEkol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac (Dk. 45+4 Semih Ceylan), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+1 Olatunbosun) Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Memişoğlu, Kemal Elmas

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac (Dk. 45+4 Semih Ceylan), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+1 Olatunbosun) Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk. 75 Ali Özgün) Murat Erdemir, Ali Keten, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil (Dk. 75 Batuhan İşçiler), Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 65 Aly Malle) Serdar Güncü, Hodzic (Dk. 85 Ezeh) Glumac, İbrahim Halil Çolak

Gol: Dk. 84 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Hüseyin Çolak, Dk. 81 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 60 Sezer Özmen (Yedek kulübesinde) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Suat Arslanboğa, Semih Ceylan, Taşkın Çalış, Menemen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!
Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti! Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:56:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]