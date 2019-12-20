Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Ali Can AlpAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore, Kosecki, Aosman (Dk. 83 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 74 Berk Yıldız), Emre Nefiz (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim?

Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Ali Can Alp

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore, Kosecki, Aosman (Dk. 83 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 74 Berk Yıldız), Emre Nefiz (Dk. 56 Vedat Bora), Gladky, Rassoul

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Emre Kurt), Lazar (Dk. 62 Nouri), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Akabueze), Emircan Altıntaş, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert, Muhammed Gönülaçar

Goller: Dk. 16 Timur Temeltaş (Kendi kalesine), Dk. 20 Gladky, Dk. 26 Volkan Şen, Dk. 90+9 Gökhan Süzen (Kendi kalesine) (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 81 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+2 Vedat Bora, Dk. 90+7 Semih Güler (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Tevfik Altındağ, Dk. 90 Erdal Öztürk, Dk. 90+9 Tayyip Talha Sanuç (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 24 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Gökhan Süzen, Dk. 58 Emre Kurt, Dk. 60 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Adana Demirspor, konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-2 yendi.

Tevfik Altındağ, Semih Güler, Volkan Şen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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