Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Kemal Elmas
Giresunspor: Fachini, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Fouginho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Tanase (Dk. 79 Limbombe), Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mehmet Güven) (Dk. 86 Özgürcan Özcan), Rusescu
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk. 82 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 68 Berkay Samancı), Yasin Ozan (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 61 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 66 Rusescu (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Oğulcan Ülgün, Dk. 77 Ufuk Budak (Altınordu), Dk. 55 Uğur Akdemir (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 16. haftasındaki Giresunspor-Altınordu karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.