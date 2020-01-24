Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yasin Kol, Deniz Turgut, Anıl Usta
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 77 Hadzic), Erhan Çelenk (Dk. 61 Muhammet Reis), Burhan Eşer, Çekdar Orhan (Dk. 61 Bertuğ Bayar), Alperen Babacan, Cikalleshi
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 65 Recep Aydın), Anıl Karaer, Shehu (Dk. 90+6 Atanasov), Onur Atasayar, Tayfur Bingöl, Özer Hurmacı (Dk. 73 Aykut Akgün), Serdar Özkan, Seleznov
Gol: Dk. 57 Seleznov (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Seleznov (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Alparen Babacan, Dk. 38 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 22 Tayfur Bingöl, Dk. 38 Anıl Karaer, Dk. 53 Özer Hurmacı, Dk. 58 Seleznov, Dk. 90+5 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90+6 Shehu (Bursaspor)
TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 90+6. dakikada, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.