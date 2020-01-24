Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Yasin Kol, Deniz Turgut, Anıl UstaAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 77 Hadzic), Erhan Çelenk (Dk. 61 Muhammet Reis), Burhan Eşer, Çekdar Orhan (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yasin Kol, Deniz Turgut, Anıl Usta

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 77 Hadzic), Erhan Çelenk (Dk. 61 Muhammet Reis), Burhan Eşer, Çekdar Orhan (Dk. 61 Bertuğ Bayar), Alperen Babacan, Cikalleshi

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 65 Recep Aydın), Anıl Karaer, Shehu (Dk. 90+6 Atanasov), Onur Atasayar, Tayfur Bingöl, Özer Hurmacı (Dk. 73 Aykut Akgün), Serdar Özkan, Seleznov

Gol: Dk. 57 Seleznov (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Seleznov (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Alparen Babacan, Dk. 38 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 22 Tayfur Bingöl, Dk. 38 Anıl Karaer, Dk. 53 Özer Hurmacı, Dk. 58 Seleznov, Dk. 90+5 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90+6 Shehu (Bursaspor)

TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 90+6. dakikada, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Gökhan Değirmenci, Muhammet Reis, Deniz Turgut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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