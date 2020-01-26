Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

13 dakika önce

Stat: Afyonkarahisar ZaferHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan DuranEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 78 Tolga Yakut), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 78 Tolga Yakut), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 70 Onur Bayramoğlu), Kıvanç Karakaş (Dk. 84 Hasan Ulaş Uyğur), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış (Dk. 46 Mustafa Samican Keskin), Ahmet Dereli (Dk. 79 Mbilla), Eren Keleş, Enes Yasin Akyol, Amidou (Dk. 69 Bagayoko), Furkan Özçal, Renan Diniz, Hakan Çinemre, Savaş Polat, Ronei

Sarı kartlar: Dk. 17 İrfan Can Eğribayat, Dk. 25 Enes Yasin Akyol, Dk. 43 Amidou, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 56 Savaş Polat (Adanaspor), Dk. 71 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Eskişehirspor, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Öte yandan müsabakadan önce statta, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, tribünlerden "Elazığ üşüme, Eskişehir seninle" sloganlarıyla depremzedelere destek verdi.

Ekrem Kılıçarslan, Kocabaş, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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