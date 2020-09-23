Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

25 Eylül Cuma:

19.00 Adanaspor- Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler

26 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor- İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bursaspor- Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Akhisarspor- Balıkesirspor: Caner Ak

27 Eylül Pazar:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Turgut Doman

16.30 Ankaraspor- Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Altay- Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor- Altınordu: Onur Özütoprak

19.00 Menemenspor-Tuzlaspor: Kadir Sağlam

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Ankara, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

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