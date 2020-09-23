TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Eylül Cuma:
19.00 Adanaspor- Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor- İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bursaspor- Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Akhisarspor- Balıkesirspor: Caner Ak
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Turgut Doman
16.30 Ankaraspor- Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Altay- Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor- Altınordu: Onur Özütoprak
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor: Kadir Sağlam
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
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