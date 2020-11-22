Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

22.11.2020 20:59
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa SavranlarAdana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Okan Alkan, Pa Dibba (Dk. 58 Emircan Altıntaş), Mehmet Akyüz (Dk. 87 Semih Güler), Osman Tarık Çamdal, Volkan Şen (Dk. 46 Yunus Akgün), Hasan Kılıç (Dk.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Okan Alkan, Pa Dibba (Dk. 58 Emircan Altıntaş), Mehmet Akyüz (Dk. 87 Semih Güler), Osman Tarık Çamdal, Volkan Şen (Dk. 46 Yunus Akgün), Hasan Kılıç (Dk. 90 Alattin Hamza Ok), Gökhan İnler, Erkan Zengin (Dk. 90 Kosecki), Anıl Karaer

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Talha Erdoğan (Dk. 79 Furkan Polat), Alimi, Erdal Akdarı (Dk. 90 Buğra çağlıyan), Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 65 Onur Arı), Berkay Tanır (Dk. 90 Göktuğ Kaan Ünüvar)

Goller: Dk. 53 Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Dk. 70 Anıl Karaer, Dk. 72 Yunus Akgün, Dk. 87 Yunus Akgün, Dk. 90+3 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Furkan Balaban, Dk. 73 Talha Erdoğan, Dk. 74 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), Dk. 55 Hasan Kılıç, Dk. 83 Erkan Zengin, Dk. 84 Osman Tarık Çamdal (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti.

Osman Tarık Çamdal, Yunus Akgün, Hasan Kılıç, Altıntaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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