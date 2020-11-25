TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor- Giresunspor: Koray Gençerler
16.00 Akhisarspor- Ankaraspor: Cihan Aydın
19.00 Altay- Bursaspor: Burak Şeker
29 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü- Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Eskişehirspor- Altınordu: Çağdaş Altay
19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk
30 Kasım Pazartesi:
- Kaynak: AA
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