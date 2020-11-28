Futbol: TFF 1.Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Koray Gençerler, Baran Eraslan, Utku Tunavelioğlu
İstanbulspor: Alperen Uysal, Berkay Görmez (Dk. 81 Mehmet Yeşil), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Diouf, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Rroca (Dk. 85 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 69 Egehan Gök)
Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sadi Karaduman, Kerem Kalafat (Dk. 88 Yasin Ozan), Serginho, Mehmet Taş, Uzodimma (Dk. 88 Muhammet Ertürk), Traore (Dk. 62 Erol Can Akdağ), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 77 Milinkovic), Eren Tozlu
Goller: Dk. 17 Berkay Görmez (İstanbulspor), Dk. 90+5 Eren Tozlu (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 55 Serginho (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Wellington, Dk. 54 Ali Yaşar (İstanbulspor), Dk. 31 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 44 Mehmet Taş, Dk. 57 Hayrullah Bilazer, Dk. 76 Uzodimma, Dk. 83 Diarra (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Kaynak: AA
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