Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

03.01.2021 15:57
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hakan KarabacakRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 87 Rayos), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hakan Karabacak

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 87 Rayos), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 87 Mehmet Yiğit), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 72 Del Valle), Traore (Dk. 79 Feyyaz Belen)

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 65 Rıdvan Şimşek), Berkay Sülüngöz, Kappel, Regattin (Dk. 46 Ziya Alkurt), Yılmaz Özeren (Dk. 46 Scuk), Paixao, Thiam (Dk. 82 Eren Erdoğan), Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Erhan Çelenk (Dk. 65 Yekta Kurtuluş)

Goller: Dk. 27 Doğan Can Davas, Dk. 90+5 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Onur Akbay (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 56 Ziya Alkurt, Dk. 73 Rıdvan Şimşek, Dk. 86 Eren Erdoğan (Altay)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.

Erkan Taşkıran, Bandırmaspor, Onur Akbay, Doğan Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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