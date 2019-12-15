Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 15. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.
Haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altay- Adana Demirspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Giresunspor: 2-0
Boluspor- Fatih Karagümrük: 0-2
İstanbulspor- Eskişehirspor: 1-0
Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3
Keçiörengücü-Hatayspor: 0-1
Cesar Grup Ümraniyespor- Osmanlıspor: 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: 0-0
Altınordu- Bursaspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
16. hafta programı
20 Aralık Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümrnaniyespor
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor-Boluspor
22 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu