Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

1 saat önce

Stat: 12 ŞubatHakemler: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran TurhanKahramanmaraşspor: Özkan, Burak, Cerem (Dk. 71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf, Fatih, Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem, Mehmet, Fatih (Dk. 81 Servan)Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
Stat: 12 Şubat

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran Turhan

Kahramanmaraşspor: Özkan, Burak, Cerem (Dk. 71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf, Fatih, Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem, Mehmet, Fatih (Dk. 81 Servan)

Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk. 65 Muhammed), Emre Alan, Salih, Tuncay, Halil, Emrah, Veysel, Oktay (Dk. 78 Mert)

Goller: Dk. 10 Yasin (Kahramanmaraşspor)

Kırmızı Kart: Dk. 41 Ethem (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Cerem, Dk. 23 Mehmet, Dk.79 Fatih, Dk. 90 Süleyman (Kahramanmaraşspor) Dk. 75 Oktay (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kahramanmaraşspor Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Mehmet Fatih, EFE, Necati Selçuk, Fatih, Spor
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