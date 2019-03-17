Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Fethiye
İlçe
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu
, Armağan Çekinmez, Okan Akbal Fethiyespor
: Übeyd, Recep, Erdi, Alper (Dk. 46 Anıl), Onur (Dk. 64 Oktay), Cumhur, Fethi, Sefa, Yakup (Dk. 86 Alican), Medeni Abdullah Sivas
Belediyespor: Serkan
Demirol, Berkay
, Aykut (Dk. 64 Ercüment), Güray, Serkan Yavuz
, Alperen, Ali, Kerem, İbrahim, Mustafa (Dk. 86 Emrah
, Ömer (Dk. 79 Halil)
Sarı kartlar: Dk. 29 Ömer, Dk. 87 Halil (Sivas Belediye Spor), Dk. 64 Erdi (Fethiyespor)
Goller: Dk. 49 Güray (P) (Sivas Belediye Spor), Dk. 71 Oktay (P), Dk. 82 Abdullah (Fethiyespor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Sivas Belediyespor'u 2-1 yendi.