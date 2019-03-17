Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

53 dakika önce

Stat: Fethiye İlçeHakemler: Oğuzhan Uğurlu, Armağan Çekinmez, Okan AkbalFethiyespor: Übeyd, Recep, Erdi, Alper (Dk. 46 Anıl), Onur (Dk. 64 Oktay), Cumhur, Fethi, Sefa, Yakup (Dk. 86 Alican), Medeni AbdullahSivas Belediyespor: Serkan Demirol, Berkay, Aykut (Dk.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Armağan Çekinmez, Okan Akbal

Fethiyespor: Übeyd, Recep, Erdi, Alper (Dk. 46 Anıl), Onur (Dk. 64 Oktay), Cumhur, Fethi, Sefa, Yakup (Dk. 86 Alican), Medeni Abdullah

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Berkay, Aykut (Dk. 64 Ercüment), Güray, Serkan Yavuz, Alperen, Ali, Kerem, İbrahim, Mustafa (Dk. 86 Emrah, Ömer (Dk. 79 Halil)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ömer, Dk. 87 Halil (Sivas Belediye Spor), Dk. 64 Erdi (Fethiyespor)

Goller: Dk. 49 Güray (P) (Sivas Belediye Spor), Dk. 71 Oktay (P), Dk. 82 Abdullah (Fethiyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Sivas Belediyespor'u 2-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:35 Kaynak: AA

Serkan, Uğurlu, Fethiye, Spor
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