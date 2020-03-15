Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
6 saat önce
TFF 2. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:44 Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor'un bir alt lige düşmesi kesinleşti.
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|28
|23
|4
|1
|64
|11
|53
|73
|2.
|MANİSA FK
|28
|19
|6
|3
|79
|31
|48
|63
|3.
|SANCAKTEPE FK
|28
|16
|4
|8
|51
|23
|28
|52
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|27
|16
|4
|7
|49
|34
|15
|52
|5.
|İNEGÖLSPOR
|28
|13
|6
|9
|41
|30
|11
|45
|6.
|AFJET AFYONSPOR
|28
|13
|4
|11
|47
|30
|17
|43
|7.
|TARSUS İDMAN YURDU
|28
|14
|1
|13
|45
|39
|6
|43
|8.
|PENDİKSPOR
|28
|11
|7
|10
|40
|39
|1
|40
|9.
|SARIYER
|28
|11
|7
|10
|34
|33
|1
|40
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|28
|9
|9
|10
|35
|37
|-2
|36
|11.
|ÇORUM FK
|28
|11
|3
|14
|36
|42
|-6
|36
|12.
|HACETTEPE
|28
|11
|2
|15
|37
|48
|-11
|35
|13.
|1922 KONYASPOR
|28
|9
|6
|13
|38
|45
|-7
|33
|14.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|27
|8
|9
|10
|25
|39
|-14
|33
|15.
|BAŞKENT AKADEMİ
|27
|8
|4
|15
|34
|41
|-7
|28
|16.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|7
|7
|14
|28
|46
|-18
|28
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|27
|7
|4
|16
|31
|54
|-23
|25
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|28
|0
|1
|27
|10
|102
|-92
|-14
Not: Şanlıurfaspor
'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-----------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|BANDIRMASPOR
|28
|17
|9
|2
|58
|26
|32
|60
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|28
|17
|6
|5
|46
|21
|25
|57
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|28
|16
|5
|7
|49
|28
|21
|53
|4.
|TUZLASPOR
|28
|16
|5
|7
|45
|25
|20
|53
|5.
|SAKARYASPOR
|28
|15
|9
|4
|36
|21
|15
|51
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|28
|13
|8
|7
|33
|24
|9
|47
|7.
|UŞAKSPOR
|28
|14
|5
|9
|43
|34
|9
|44
|8.
|VANSPOR FK
|27
|12
|5
|10
|44
|31
|13
|41
|9.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|28
|12
|5
|11
|30
|32
|-2
|41
|10.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|27
|10
|7
|10
|42
|32
|10
|37
|11.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|28
|10
|6
|12
|40
|41
|-1
|36
|12.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|28
|9
|9
|10
|36
|38
|-2
|36
|13.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|28
|10
|5
|13
|30
|40
|-10
|35
|14.
|EYÜPSPOR
|28
|8
|5
|15
|25
|39
|-14
|29
|15.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|28
|6
|10
|12
|28
|34
|-6
|28
|16.
|NİĞDE ANADOLU
|28
|5
|2
|21
|28
|52
|-24
|17
|17.
|ELAZIĞSPOR
|28
|5
|4
|19
|18
|59
|-41
|16
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|28
|2
|3
|23
|11
|65
|-54
|6
Not: Sakaryaspor
, Uşakspor
, Elazığspor
ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.
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