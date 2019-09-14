Futbol: Toplu sonuç
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TFF 3. Lig'de 3. hafta yapılan 2 maçla start aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:36 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'de 3. hafta yapılan 2 maçla start aldı.
Ligin 3. haftasında 2. Grup'ta oynanan müsabakalarda Ofspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 2-0 yendi.
Belediye Derincespor ile Kemerspor 2003 arasındaki müsabaka ise 0-0 beraberlikle sona erdi.
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