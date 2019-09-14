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Futbol: Toplu sonuç

1 saat önce

TFF 3. Lig'de 3. hafta yapılan 2 maçla start aldı.

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TFF 3. Lig'de 3. hafta yapılan 2 maçla start aldı.

Ligin 3. haftasında 2. Grup'ta oynanan müsabakalarda Ofspor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 2-0 yendi.

Belediye Derincespor ile Kemerspor 2003 arasındaki müsabaka ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ofspor, Fatsa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:36 Kaynak: AA
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