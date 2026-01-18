Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay Kanatsızkuş

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür (Dk. 23 Ballet), Saric, Storm, Van de Streek

Sarı kartlar: Dk. 4 Baldursson, Dk. 38 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Winck'in kafa vuruşunda kale önünde savunma topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

39. dakikada Kerem Demirbay'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Diabate'nin ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Cuesta, topun ağlarla buluşmasını engelledi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı bir kez daha sol çaprazda tamamlamak isteyen Diabate'nin şutunda Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.

43. dakikada sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Diabate'nin uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay ilk 11'de

Kasımpaşa'da yeni transferler İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay, Antalyaspor maçında ilk 11'de başladı.

Lacivert-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can, ilk kez Kasımpaşa formasıyla görev yaptı. Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay da lacivert-beyazlı formayı Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez giydi.

Öte yandan, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ile Kamil Ahmet Çörekçi, teknik direktör Emre Belözoğlu'dan şans bekledi.

Vincenzo Montella maçı takip etti

Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden izledi.

Montella, karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.