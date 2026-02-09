Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

09.02.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde Zecorner Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçları yapıldı.

Günün ilk maçında Kocaelispor, deplasmanda Kayseri temsilcisini 2-1 mağlup etti. Aynı saate başlayan müsabakalarda Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-1, Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Galatasaray, liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'de 21. haftayı lider geçti.

Bu hafta konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ligdeki 16. galibiyetini aldı. Bu sezon ayrıca 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, 52 puana yükseldi. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren "Cimbom" 21. hafta mücadelelerinin ardından liderlik koltuğunu korudu.

Sarı-lacivertliler de sahasında Gençleribiriliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puan farkının açılmasına izin vermedi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 21. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-3

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 2-2

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-1

Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 3-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY21164150143652
2.FENERBAHÇE21147048183049
3.TRABZONSPOR21136241231845
4.GÖZTEPE21117327121540
5.BEŞİKTAŞ21107437271037
6.RAMS BAŞAKŞEHİR2196636221433
7.SAMSUNSPOR217952424030
8.GAZİANTEP FK217772935-628
9.KOCAELİSPOR217681822-427
10.CORENDON ALANYASPOR2141162224-223
11.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2164112631-522
12.ÇAYKUR RİZESPOR214892433-920
13.TÜMOSAN KONYASPOR214892433-920
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2155111934-1520
15.İKAS EYÜPSPOR2146111730-1318
16.KASIMPAŞA2137111629-1316
17.ZECORNER KAYSERİSPOR2129101743-2615
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2133151839-2112

Gelecek hafta kritik maçlar oynanacak

Ligde 22. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak.

Saat 20.00'de lider Galatasaray, ikas Eyüpspor'u, Hesap.com Antalyasor ise Samsunspor'u konuk edecek.

Haftanın öne çıkan mücadelelerinde 14 Şubat Cumartesi günü zirve takibini sürdüren Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15 Şubat Pazar günü ise RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

22. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 23:09:21. #7.11#
SON DAKİKA: Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.