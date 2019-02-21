Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

37 dakika önce

Stat: LuzHakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Georghe (Romanya)Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, SeferovicGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda,...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]
Stat: Luz

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Georghe (Romanya)

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Sarı kart: Dk. 4 Marcao (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray'ın deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Grimaldo'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

7. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde Cervi'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferovic'in ortasında ceza sahasının ortasında rakibinden önce davranan Marcao yatarak ayağıyla topu kornere gönderdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.

42. dakikada hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası yayının ortasında Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:54 Kaynak: AA

Romanya, Fernando Muslera, Pizzi, Benfica, Spor
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