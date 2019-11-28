Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Trabzonspor: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ivanildo Fernandes, Hosseini (Dk. 70 Campi), Serkan Asan, Kerem Baykuş (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ivanildo Fernandes, Hosseini (Dk. 70 Campi), Serkan Asan, Kerem Baykuş (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Fıratcan Üzüm, Avdijaj (Dk. 59 Behlül Aydın), Muhammet Akpınar

Getafe: Chichizola, Olivera, Bruno, Djene, Nyom, Kenedy (Dk. 86 Cucu), Fajr, Arambarri, Portillo, Molina (Dk. 61 Angel), Mata (Dk. 73 Timor)

Gol: Dk. 50 Mata (Getafe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Hosseini, Dk. 41 Serkan Asan (Trabzonspor), Dk. 63 Fajr, Dk. 75 Nyom, Dk. 90 Cucu (Getafe)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

50. dakikada Kenedy'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu penaltı noktasında kontrol eden Mata, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

52. dakikada Kenedy'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden vuruşunda top az farkla auta gitti.

87. dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir alandan serbest vuruş kullanan Fajr'in şutu kalecinin üzerinden auta çıktı.

90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cucu'nun ortasında meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Fajr'ın şutunu kaleci Erce Kardeşler topu çeldi.

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, Letonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 03:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]