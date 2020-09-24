Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Vodafone ParkHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 100 Hasic), Ljajic (Dk. 72 Mensah), Boyd (Dk. 84 Gökhan Töre), Güven Yalçın (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 100 Hasic), Ljajic (Dk. 72 Mensah), Boyd (Dk. 84 Gökhan Töre), Güven Yalçın (Dk. 64 Larin)

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto (Dk. 79 Jambor), Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini (Dk. 80 Meshino), Filipe Augusto, Piazon (Dk. 69 Lopes), Francisco Geraldes (Dk. 96 Garbielzinho), Carlos Mane, Moreira

Goller: Dk. 15 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 85 Moreira (Rio Ave)

Sarı kartlar: Dk. 19 Oğuzhan Özyakup, Dk. 72 Montero, Dk. 98 Necip Uysal, Dk. 115 Mensah, Dk. 116 Larin (Beşiktaş), Dk. 47 Augusto, Dk. 73 Tarantini, Dk. 88 Geraldes, Dk. 116 Moreira, Dk. 120+1 Santos (Rio Ave)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

57. dakikada Rio Ave gole yaklaştı. Mane'nin soldan yaptığı ortaya Moreira kafayla vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

79. dakikada Tarantini'nin uzun pasıyla ceza sahasına giren Geraldes'in vuruşunda top auta gitti.

83. dakikada soldan gelişen atakta Mane dar açısına rağmen kafayla topa vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

85. dakikada Rio Ave'nin golü geldi. Mane'nin sağdan ortasında Moreira ceza sahası içinde topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

90. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Gökhan Töre'nin parasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatma

105. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

114. dakikada Gabrielzinho sol taraftan kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Montero'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Rio Aveli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunda Hasic kaleye giden topa ayak koydu.

117. dakikada Mensah'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

120+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Mane'nin vuruşunda Utku Yuvakuran son anda kaleye giden topu çıkardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

Penaltılar

Beşiktaş'ta penaltıları Mensah, Gökhan Töre gole çevirirken, Welinton ve Larin penaltıları kaçırdı.

Rio Ave'de ise Moreira, Santos, Jambor ve Reis kullandıkları penaltıları gole çevirdi.

Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Portekiz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

utku yuvakuran, Gökhan Töre, Beşiktaş, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:53 - Kaynak: AA

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