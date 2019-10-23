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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

11 dakika önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Feghouli), Nzonzi, Seri (Dk. 77 Emre Mor), Belhanda (Dk.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Feghouli), Nzonzi, Seri (Dk. 77 Emre Mor), Belhanda (Dk. 66 Ömer Bayram), Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde (Dk. 79 James Rodriguez), Rodrygo (Dk. 82 Jovic), Hazard (Dk. 78 Vinicius Junior), Benzema

Gol: Dk. 18 Kroos (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 46 Seri, Dk. 69 Nzonzi, Dk. 90+3 Marcao, Dk. 90+4 Mariano (Galatasaray), Dk. 90+1 Kroos, Dk. 90+2 Courtois (Real Madrid)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

53. dakikada Kroos'un orta sahadan pasında savunmanın arkasına sarkan Benzema, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

65. dakikada Real Madrid ikinci gole çok yaklaştı. Benzema, pasını ceza sahasına sokulan Hazard'a verdi. Belçikalı oyuncunun kaleci Muslera'yı geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ardından pozisyonu takip eden Marcelo'nun sol çaprazdan şutunda, top Muslera'da kaldı.

75. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Marcelo'nun pasında Benzema'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

84. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ortasında Nzonzi ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fernando Muslera, Galatasaray, Emre Mor, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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