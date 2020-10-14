Futbol: UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçından beraberlikle ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, dördüncü maçında konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.
Diğer müsabakada ise Rusya ile Macaristan 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.
Gruptaki beşinci müsabakalar, 15 Kasım'da Türkiye ile Rusya ve Macaristan ile Sırbistan arasında oynanacak.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Rusya
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
|Macaristan
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
|Türkiye
|4
|0
|3
|1
|3
|4
|-1
|3
|Sırbistan
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
- Kaynak: AA
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