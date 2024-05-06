Kayserispor'da forma giyen Aaron Lennon, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi - Son Dakika
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Kayserispor'da forma giyen Aaron Lennon, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi

Kayserispor\'da forma giyen Aaron Lennon, Türkiye\'yi çok sevdiğini söyledi

Kayserispor forması giyen İngiliz futbolcu Aaron Lennon, Kayseri'de geçirdiği günleri anlattı. Lennon, Türkiye'nin güzel bir yer olduğunu ve orayı çok sevdiğini belirterek, İngiltere'ye dönmek istemediğini söyledi.

06.05.2024 12:54
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2020-2021 sezonunda Kayserispor forması giyen İngiliz futbolcu Aaron Lennon, Kayseri'de geçirdiği günleri anlattı. Lennon, "Orayı o kadar sevdim ki İngiltere'ye dönmek istemedim. Türkiye güzel bir yer, daha önce hiç gitmemiştim. İnsanlar fark etmiyor ama güzel bir yer" dedi.

Kayserispor'un 2020-2021 sezonu başında İngiliz ekibi Burnley'den transfer ettiği Aaron Lennon, yıllar sonra Kayseri'de geçirdiği günleri anlattı. Sarı-kırmızılı takımda bir sezon top koşturan Lennon, Kayseri'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Oraya erkek kardeşimle gittik. Gerçekten Türkiye'deki bir dağın ortasındaydı. İstanbul gibi değil, Hep gördüğünüz o büyüleyici Türkiye gibi değildi, Antalya gibi falan. Türkiye'nin dağlarındaydı. Beni yanlış anlamayın, güzeldi. Ama orada hiçbir şey yoktu, kayağa gitmek dışında. Düşünün Türkiye'desiniz ve hava sıcak, kayak vardı. Ben kayak yapmıyorum. Benim için orada futbol dışında bir şey yoktu. Benim için daha iyisi olamazdı. Ayrıca karantina zamanları da yeni başlamıştı. Türkiye'ye gitmeden önce de o periyodu yaşamıştım. 'Aman tanrım, bu benim için mükemmel işliyor' demiştim. Tam anlamıyla kendi üzerimde çalışıyordum. Artık dikkatimi dağıtan hiçbir şey olmadan futbol oynayacaktım. Türkiye'ye gittim, dikkatimi dağıtan hiçbir şey yoktu. Hala salgın nedeniyle kapanmalar vardı, hatta daha ciddi seviyelerde. Tesislere gitmenize izin veriliyordu. Belki alışveriş merkezine gidebilirdiniz. Ama şunu fark ettim; sadece hayattan keyif almakla kalmıyordum, futbola tekrar aşık oluyordum. Geri dönmek istemedim. Eşim hamile kaldı. Ben Türkiye'deydim. Çocuğumuzu İngiltere'de büyütmek istedik. Ama orayı o kadar sevdim ki İngiltere'ye dönmek istemedim. Türkiye güzel bir yer, daha önce hiç gitmemiştim. İnsanlar fark etmiyor ama güzel bir yer" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da forma giyen Aaron Lennon, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi - Son Dakika

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