Aylton Boa Morte, Kayserispor'un ligdeki 8. golünü attı - Son Dakika
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Aylton Boa Morte, Kayserispor'un ligdeki 8. golünü attı

Aylton Boa Morte, Kayserispor\'un ligdeki 8. golünü attı

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, Fatih Karagümrük maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Son 2 maçta 2 gol atan Boa Morte, toplamda ise Kayserispor formasıyla 10 gole ulaştı.

05.05.2024 12:41
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Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, ligdeki 8. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Ligde geride kalan 35 maç sonunda 41 puanı bulunan sarı kırmızılı takımda Aylton Boa Morte gollerine devam ediyor. Dün oynanan Fatih Karagümrük maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Aylton Boa Morte, karşılaşmanın 64. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkartan Aylton Boa Morte, son 2 maçta 2 gol kaydetti.

Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Karagümrük, Galatasaray, Başakşehir, Pendikspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşayan Aylton Boa Morte, kupa maçlarıyla birlikte Kayserispor forması ile toplam 10 gole ulaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aylton Boa Morte, Kayserispor'un ligdeki 8. golünü attı - Son Dakika
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