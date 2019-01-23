Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: Bodrum İlçeHakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Metin, Osman Gökhan BilirBodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakçı, Orhan Şam, Özgür İleri (Dk. 85 Emre Şahin), Göksu Türkdoğan, Harun Kavaklıdere, Orhan Aktaş, İzzet Yıldırım, Seyid Ahmet Han (Dk. 81 Şaban Yılmaz Genişyürek), Ozan Sol (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakçı, Orhan Şam, Özgür İleri (Dk. 85 Emre Şahin), Göksu Türkdoğan, Harun Kavaklıdere, Orhan Aktaş, İzzet Yıldırım, Seyid Ahmet Han (Dk. 81 Şaban Yılmaz Genişyürek), Ozan Sol (Dk. 82 Cem Ekinci), Özgür Yılmaz, Hüseyin Kala

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth (Dk. 52 Chebake), Mina, Gökhan Akkan (Dk. 67 Ömer Şişmanoğlu), Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Pereira), Ahmed Ildiz, Barış Alıcı, Eren Tozlu

Goller: Dk. 61 Göksu Türkdoğan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk. 79 Barış Alıcı, Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Özgür İleri, Dk. 44 Orhan Şam, Dk. 48 İzzet Yıldırım (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk. 74 Erkan Kaş, Dk. 85 Berkan Durdu, Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 88 Eren Tozlu, Dk 90+2 Ahmed Ildiz (Evkur Yeni Malatyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor, ilk karşılaşmada 3-2 mağlup ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u deplasmanda da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 61. dakikasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor öne geçti. Hüseyin Kala'nın orta alandan derinlemesine pasında savunma arkasında topla buluşup ceza alanına giren Göksu Türkdoğan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

79. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Soldan Ahmet Ildiz'in kullandığı kornerde ön direkte Eren Tozlu'nun kafayla aşırttığı topu kale sahasında Barış Alıcı ağlara gönderdi: 1-1

87. dakika konuk takım öne geçti. Barış Alıcı'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şimamoğlu, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara yolladı: 1-2

90+2. dakikada ceza sahası içinde Ahmet Ildiz ile girdiği ikili mücadelede Orhan Şam'ın yerde kalmasıyla hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada Hüseyin Kala'nın kullandığı penaltıda kaleci Ertaç Özbir soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla konuk takım tur atladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Ümit Öztürk, Göksu, Orhan Şam, Bodrum, Spor
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