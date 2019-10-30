Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can AlpGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk. 59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk. 59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 İlker Karakaş), Diallo, Nadir Çiftçi, Seuntjens

Esenler Erokspor: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Bilal Mert Engin, Dk. 75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk. 89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı

Goller: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Dk. 36 Melih Kabasakal (Esenler Erokspor)

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı.

25. dakikada Abdurrahman Kuyucu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şahin Fıstıkçı'nın vuruşunda topu ağlara gitti: 0-1

53. dakikada Şahin Fıstıkçı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdurrahman Kuyucu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-2

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Esenler Erokspor, 5. tura yükseldi.

Muhammet Yumak, Burak Şeker, Ali Can, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: 9 kişinin can verdiği hızlı tren kazasıyla ilgili 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek: Her şutun gol olsun!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:55:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]