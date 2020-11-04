Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Menemen İlçeHakemler: İlker Yasin Avcı, Kadir Beyaz, Çağrı YıldırımMenemenspor: Amir Güren, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Murat Erdemir, Taşkın Çalış, Cem Çelik (Dk. 97 Ali Uygar Avcı), Kamara, Mehmet Aytemiz, Nuri Emre Akşit (Dk. 81 Hejar Tan) (Dk. 119 Emir Arı), Rıdvan Koçak, Oğulkan Aydın (Dk.

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ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum

İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu

Trump'ın Pensilvanya iddiasına validen cevap: Oylara ve demokrasiye saldırıdır, sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var

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Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak

Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü