Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

17.12.2020 20:55
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Ata YıldırımMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 84 Uğur Uçar), Mahmut Tekdemir (Dk. 73 Emre Kaplan), Ravil Tagir, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Giuliano, Kerim Frei, Aleksic (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Ata Yıldırım

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 84 Uğur Uçar), Mahmut Tekdemir (Dk. 73 Emre Kaplan), Ravil Tagir, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Giuliano, Kerim Frei, Aleksic (Dk. 81 Emir Şenocak), Chadli (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Demba Ba (Dk. 73 Gulbrandsen)

Turgutluspor: Can Sevinç, Sinan Özkara, Mehmet Kuruoğlu, Emre Keskin, Ferhat Katipoğlu (Dk. 74 Okan Erdik), Samed Hakan Kılıç (Dk. 61 Samet Günhan), Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 74 Mete Sevinç), Emre Nasuh (Dk. 46 Burak Yılmaz), Mert Özyıldırım, Muhammet Haşim Çoban, Muhammet Beşir (Dk. 46 Mutlu Aksu Doğan)

Goller: Dk. 5 Aleksic, Dk. 58 Demba Ba, Dk. 65 Kerim Frei, Dk. 69 Chadli, Dk. 79, 83 ve 90+2 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Medipol Başakşehir, sahasında Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0 yenerek son 16 takım arasına kaldı.

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Demba Ba'nın kısa pasında ceza yayının solunda topu kontrol eden Aleksic, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı, uzak direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

58. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kerim Frei'ın pasında Giuliano, ceza yayının gerisinde topu şık bir şekilde Demba Ba'nın önüne bıraktı. Bu oyuncu, kaleci Can Sevinç'in çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

65. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Aleksic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Kerim Frei'in kale alanı önünde diziyle dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

69. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 4'e yükseltti. Aleksic'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Chadli, kaleciyi çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu: 4-0

79. dakikada Medipol Başakşehir 5 farklı üstünlük yakaladı. Mete Kaan Demir'in sağdan pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına giren ve kaleci Can Sevinç'i geçen Gulbrandsen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0

83. dakikada ev sahibi ekip 6. golü buldu. Giuliano'un savunmanın arkasına pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Gulbrandsen, kaleci Can Sevinç'i çalımladıktan sonra altıpasın üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0

90+2. dakikada Medipol Başakşehir farkı 7'ye çıkardı. Uğur Uçar'ın sağdan pasında Gulbrandsen, altıpasın üzerinden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 7-0

Karşılaşmayı 7-0 kazanan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Emre Kaplan, Kerim Frei, Başakşehir, Uğur Uçar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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