Son Dakika Haberleri: Futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı
Son Dakika Güncel Futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı

Futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı

52 dakika önce

Bursa Süper Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Gençlergücü Futbol Kulübü oyuncularını taşıyan otobüste yangın çıktı.

Futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı, System.String[]

Bursa Süper Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden Gençlergücü Futbol Kulübü oyuncularını taşıyan otobüste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, takım otobüsü, Görükle İpekspor'la deplasmanda oynanan müsabakanın ardından içindeki futbolcular ve teknik heyetle birlikte İnegöl'e ilçesine hareket etti. Bursa Çevre Otoyolu'nunun Yıldırım Kavşağı'nda, otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförün aracı durdurması üzerine futbolcular ve teknik heyet otobüsten indirildi.

Kulüp görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmadı. Futbolcular başka bir otobüsle İnegöl'e götürüldü.

İnegöl, Futbol, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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