Üye Girişi
'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti - Son Dakika

'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti

24.07.2021 12:04
'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti, System.String[]

MHK eski başkanı Zekeriya Alp hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı. 'Futbolda FETÖ temizliği' çağrısı yapan Rıdvan Dilmen, bu konu hakkında gündem olacak ifadeler kullandı. Dilmen, "Zekeriya Bey'in bu işlerde olup olmadığını bilmiyorum. Genel anlamda konuşmam sadece eylül ayında değildi. 4-5 kez dillendirdim. Sedat Peker'in iddiaları gündemde, Rıdvan Dilmen'in de iddiaları gündemdeydi. Bugüne kadar yapılmış bir şey yok. TFF Başkanı çalışanlarının TC'sini verecek. Bakın neler olacak!" dedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı Zekeriya Alp hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması başlatıldı. Haberin ardından gözler futbolda FETÖ temizliği tartışmasına döndü.

Yaklaşık bir yıl önce 'futbolda FETÖ temizliği' çağrısı yapan ve 'temiz eller operasyonu'nu işaret ederek 'hodri meydan' diyen eski A Milli ve Fenerbahçeli futbolcu, yorumcu Rıdvan Dilmen, bu konuyla ilgili Odatv'ye konuştu.

İşte Dilmen'in olay yaratacak açıklamaları:

"BU VATANDAŞLIK GÖREVİ"

"Zekeriya Bey ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Zekeriya ağabeyin bu işlerde olup olmadığını bilmiyorum. Tahmin yürütecek olursak o işlerde olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki hukuk var. Biz buna hiçbir şekilde karışamayız."

"VEYİS ATEŞ GİBİ İSİMLER ÇIKTI"

Genel anlamda benim o konuşmam, aslında sadece Eylül ayında değildi. Ben bunu en az 4-5 kez dillendirdim. Dikkat ediyorsanız bu iş sadece sportif değil, son günlerdeki olaylardan sonra biliyorsunuz ki siyasi ayağı diyorlardı. Şimdiyse sadece spor medyası ve sporcular üzerinden değil Veyis Ateş gibi siyasi yazarlarında isimleri artık çok çıktı. Bu gazetecilerle ilgili bu kurumlardaki veya bu kurumlardaki insanlarla ilgili gerçekten bir temiz eller operasyonu yapılacaksa ki, benim konuşmamdan sonra hiç kimse bir şey yapmadı. Ben çekildim kenara oturdum. Bu vatandaşlık görevi, milli birlik görevi.

"MASAK KONTROL EDECEK"

Mesela TFF'nin yüzlerce çalışanı var. Örneğin kulüplerimiz, spor yazarları, siyasi yazarlar, örneğin bu televizyonlar ve gazetelerin sahipleri… Çok kolay bir şey, devletin her yere koşturacak hali yok. Bunlar çalışanlarının TC'lerini devletin kurumlarına, savcılığa veya emniyete versinler. Maksimum dört haftada kimin milli kimin devlet düşmanı olduğu ortaya çıkacaktır. Bu kadar basit. Ben eğer herhangi bir örgüte mensupsam, ben de deşifre ederim. İşime son verin derim. Ben inanıyorum ki birçok kişi geçmişte veya şimdi bu işe bulaştı. O yüzden de gerçekten bu ülke Temiz Eller değilse bile, bunu yapmak zorunda. Bir de bu olayın ekonomik yönü var. Türkiye'de ise bütün sporcu, spor yöneticisi, federasyon, gazeteci, siyasi yazar, televizyonlarda çalışan gazetecilerin hepsini de MASAK mali olarak kontrol etmeli.

"BAKIN GÖRÜN NELER OLUR"

Nasıl ki devletimiz herkesten vergi alıyor, baksınlar bakalım benim vergi ile problemim var mı? Bu atıp tutan insanlar nerede? Çünkü insanları yönlendiriyorlar. Sedat Peker'in bir sürü iddiaları gündemde, bundan önce başkalarının iddiaları gündemdeydi. Rıdvan Dilmen'in iddiaları gündemdeydi. Bugüne kadar yapılmış hiçbir şey yok. TFF Başkanı talimat verecek. Bütün çalışanlarının TC'sini verecek. Bütün kulüpler toplam ne durumdaysa onlar da verecekler devletin kurumlarına. Bakın görün neler olacağını? En geç altı ay içinde de Türk sporunda hiçbir şaibeye yol açmadan sıkıntı olmaz yani ama mevcut durumda da şu anda hala ben insan kaynakları açısından medya ayağında ve sportif anlamda bunların içerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası.

"KARDEŞİM GEL DEMEDİLER"

Yaptığı açıklamaların ardından futbolda FETÖ iddiaları ile ilgili harekete geçilmediğini belirten Dilmen sözlerine şöyle devam etti:

Bir değişiklik oldu mu diyorsanız benden sonra hiçbir şey yapılmadı. Savcı da aramadı. Kardeşim gel bir dakika sen bir şeyler söylüyorsun demediler de bana. Ben sadece o kişilerle ilgili dava açtım. O kişiler de bana dava açtı. Kişisel oldu yani. Bu kişisel bir sorun değil, ülkenin sorunudur.

"ŞEKİP BEY EKSİK YAZMIŞ"

Eski Fenerbahçe asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun "2010 yılında Amerika kampında bulunan futbolcu, teknik adam, yönetici, kurul üyesi, misafir kimler Pensilvanya'yı ziyaret etmiş? 11 yılda daha bu soruya cevap bulunamamışsa; Futbolda (sporda) fetö temizliğini hiç beklemeyin" tweetiyle ilgili ise Dilmen şöyle konuştu:

Şekip Bey eksik yazmış. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Bey'in, Şekip Bey ile birlikte tahmin ediyorum 2016-2017'lerde bir daha suç duyurusunda bulunmuşlardı, delillerle birlikte. O da sonuçlanmadı. Ne olduğu belirsiz oldu. Onun için sadece sporcular arasından değil gazetecilerin de, bakın vardır demiyorum, kimsenin günahını da almak istemiyorum. Ekonomik olarak da herkesin nasıl 3-5 bin kazanan insanlara vergi daireleri icra getirebiliyorsa, bu kadar yüksek paralar alıyoruz biz madem hepimizi de incelesinler. Oralardan da çıkar bu işler söyleyeyim.

"YÖNETENLER TC'LERİNİ VERSİN"

TFF'de görev alanların araştırıldığına inanmadığını kaydeden Dilmen, "TFF'de bin kişi çalışıyor. Ben inanmıyorum mesela. Gerçekten diyorlar ya mesela biz araştırıldık. Hayır, araştırılmadınız. Araştırılsaydınız en az yüz tane sorgu olmazdı bugün" dedi.

TC'lerin araştırması çağrısını yineleyen Dilmen şöyle devam etti:

TFF ya da sadece kulüplerin çalışanları, sporcuları, çaycısı falan demiyorum, yöneticilerin kendileri de vermeli TC'lerini. TFF'yi yönetenler versinler TC'lerini devlete. Ne iş yaparlar? Ortakları kim? Bulaşmışlar mı bu işe bulaşmamışlar mı? Sadece bin çalışanı değil yani kendileri de verecekler. O kurumu yönetenler de. O zaman sıkıntı kalmaz. Ama yürekleri yeter mi? Zannetmiyorum ama bunu da söyleyeyim."

'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti

Fetullahçı Terör Örgütü, Merkez Hakem Kurulu, Rıdvan Dilmen, Sedat Peker, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız 12:37 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek 12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı 11:55 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim 11:35 Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti 11:24 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen 11:15 Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor 22:50 Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:29 Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
12:04 'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti
12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız
11:54 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
11:50 Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı
11:36 Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 4 kişinin öldüğü Şile sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
11:17 Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı
11:11 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim         
12:29
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı         
11:18
Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar         
11:12
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak         
18:45
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu         
15:36
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 13:03:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement