Futbolda koronavirüs paniği - Son Dakika
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Futbolda koronavirüs paniği

6 saat önce

UEFA TEKAYYUZDA1- UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Euro 2020'de ev sahipliği yapacak 12 ülkeden herhangi birinin virüse karşı garanti vermemesi durumunda, şehir değişikliğine gidebileceklerini açıkladı.

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UEFA TEKAYYUZDA


1- UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Euro 2020'de ev sahipliği yapacak 12 ülkeden herhangi birinin virüse karşı garanti vermemesi durumunda, şehir değişikliğine gidebileceklerini açıkladı.


KUPALAR DURDURULABiLiR


2-Uva "Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Ancak eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" diye konuştu.


TOKYO iÇiN KARAR MAYISTA


3- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenebileceği ya da iptal edileceğini duyurdu. Kesin karar mayıs ayında verilecek.


JUVE-INTER SEYiRCiSiZ


4- Kuzey İtalya'da 6 bölgede spor etkinlikleri durduruldu. Serie A'da Juventus-Inter dahil 6 maç seyircisiz oynanacak. Japonya'da 7 maç ve Güney Kore'deki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası ertelendi.



Avrupa, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:06 
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