Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı - Son Dakika

Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları Malkara ilçesinde başladı.
14 Kasım Spor Salonu'ndaki organizasyona Malkara ilçesinden 7 ortaokul katılıyor.
Tekirdağ Futsal Bölge hakemleri Mehmet Kacar, Abid Şanverdi ve Gülçin Çapkın'ın hakemliklerini yaptığı ilk gün maçlarında Merkez Ortaokulu, Büyükşehir Belediyesi Orhan Öztrak Ortaokulunu 8-2, Mustafa Uysal Ortaokulu, Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunu 3-2 ve Murat Erbay Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulunu 4-1 yendi.
Malkara'da oynanan maçların sonunda ilçeyi Tekirdağ'da temsil edecek ortaokul belirlenecek.
Karşılaşmalar 2-6 Mart'ta devam edecek.