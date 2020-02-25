Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı - Son Dakika

Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı

6 saat önce

Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları Malkara ilçesinde başladı.

Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği maçları başladı, System.String[]

Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları Malkara ilçesinde başladı.

14 Kasım Spor Salonu'ndaki organizasyona Malkara ilçesinden 7 ortaokul katılıyor.

Tekirdağ Futsal Bölge hakemleri Mehmet Kacar, Abid Şanverdi ve Gülçin Çapkın'ın hakemliklerini yaptığı ilk gün maçlarında Merkez Ortaokulu, Büyükşehir Belediyesi Orhan Öztrak Ortaokulunu 8-2, Mustafa Uysal Ortaokulu, Nurten Hüsnü Pullukçu Ortaokulunu 3-2 ve Murat Erbay Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulunu 4-1 yendi.

Malkara'da oynanan maçların sonunda ilçeyi Tekirdağ'da temsil edecek ortaokul belirlenecek.

Karşılaşmalar 2-6 Mart'ta devam edecek.

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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