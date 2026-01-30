G7 Ekonomisinin Payı %10'a Düşecek

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, G7 ülkelerinin küresel ekonomideki payının yüzde 10'a kadar düşeceği öngörüsünde bulunarak "Küreselleşme birçok fayda sağladı ancak son 10 yılda gördüğümüz küreselleşme modeli sona erdi." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Özel Temsilciliği görevini de yürüten Oreşkin, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

G7 ülkelerinin küresel ekonomideki paylarının 80'li yıllardan beri gerilediğine işaret eden Oreşkin, "Doğum sayılarına baktığımızda G7'nin dünyadaki payı yüzde 10'a geriledi. Bu, gelecek on yıllarda G7 ekonomilerinin dünya ekonomisindeki payının kademeli olarak ulaşacağı seviyedir." diye konuştu.

BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payının ise yüzde 40'a çıktığını anlatan Oreşkin, "90'lı yıllarda ticaret ağırlıklı Küresel Kuzey ülkeleri arasında gerçekleşirken, şimdi ise Küresel Güney ülkeleri giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. BRICS ülkeleri, üçüncü ülkeler aracılığı olmadan birbirleriyle ticaret yapmaya başlıyor. Bunlar çok ciddi değişiklikler." ifadelerini kullandı.

Oreşkin, Avrupa Birliği'nin kilit konularda egemenliğini kaybettiğini ve ABD'nin etkin alanına girdiğini belirterek "Birçok ülkenin karşısındaki seçim, büyük egemenlik merkezlerinden birinin yörüngesine girmek ya da kendi bağımsız politikalarını oluşturmaya çalışarak dünya haritasındaki rollerini tanımlamaktır." dedi.

Batılı ülkelerin, bunu bir silah olarak kullanarak kendi finansal sistemini yok ettiğini vurgulayan Oreşkin, "Çin ve Hindistan'ın küresel ekonomiye katılımı, tüm dünyaya mal ve hizmet sağlanmasına yardımcı oldu. Küreselleşme birçok fayda sağladı ancak son 10 yılda gördüğümüz küreselleşme modeli sona erdi." değerlendirmesini yaptı.