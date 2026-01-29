Gabapentin ile Epilepsi Tedavisinde Yenilik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Gabapentin ile Epilepsi Tedavisinde Yenilik

Gabapentin ile Epilepsi Tedavisinde Yenilik
29.01.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karbon kuantum noktaları, gabapentin etkisini artırarak nöbetleri azaltıyor, güvenliği sağlıyor.

BİRUNİ Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, yürüttükleri bilimsel çalışmada epilepsi tedavisinde kullanılan gabapentin ilacının, karbon kuantum noktaları kullanılarak gerçekleştirilen hayvan deneylerinde nöbetlerin şiddetini ve başlangıç süresini azalttığını bildirdi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ile birlikte yürüttükleri çalışmanın uluslararası hakemli bilimsel bir dergide yayımlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Değim, araştırmada gabapentin maddesinden nanoteknoloji yardımıyla çok küçük boyutlarda yapılar elde ettiklerini belirtti. Bu yapıların 'karbon kuantum noktaları' olarak adlandırıldığını aktaran Prof. Dr. Değim, bu yöntemle ilacın beyin dokusuna ulaşmasının kolaylaştığını ve hedefe daha etkin şekilde taşınabildiğini söyledi.

'NÖBETLERİN ŞİDDETİ VE BAŞLANGIÇ SÜRESİ AZALDI'

Deneysel çalışmada epilepsi benzeri nöbet oluşturulan deneklere karbon kuantum noktalarıyla geliştirilen gabapentin uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Değim, "Bu yeni formül, nöbetlerin başlamasını geciktirdi ve nöbetlerin şiddetini belirgin şekilde azalttı. Bazı dozlarda klasik gabapentine kıyasla daha güçlü bir etki gözlemledik" dedi.

GÜVENLİK VERİLERİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Çalışmada yalnızca etkinliğin değil, güvenliğin de değerlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Değim, uygulama sonrasında deneklerin günlük hareketlerinde belirgin bir olumsuzluk saptanmadığını kaydetti. Bu bulgunun, geliştirilen yöntemin tedavi açısından önemli bir avantaj sunduğunu gösterdiğini belirtti.

'İLACIN BEYİNDEKİ DAĞILIMI İZLENEBİLİYOR'

Karbon kuantum noktalarının ayırt edici bir özelliğine dikkati çeken Prof. Dr. Değim, bu yapıların izlenebilir olduğunu ifade etti. Prof.Dr. Değim, "Karbon kuantum noktaları sayesinde ilacın beyinde hangi bölgelere ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, tedavinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirme açısından önemli bir kazanım sağlıyor" diye konuştu.

'GELECEĞİN HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERİNE KATKI OLABİLİR'

Epilepsi gibi beyni etkileyen hastalıklarda ilacın doğru hedefe ulaşmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Değim, nanoteknoloji temelli bu yaklaşımın gelecekte daha etkili ve kontrollü tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunabileceğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Epilepsi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gabapentin ile Epilepsi Tedavisinde Yenilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:43:54. #7.11#
SON DAKİKA: Gabapentin ile Epilepsi Tedavisinde Yenilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.