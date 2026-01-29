Gabapentin ile Epilepsi Tedavisinde Yenilik

BİRUNİ Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, yürüttükleri bilimsel çalışmada epilepsi tedavisinde kullanılan gabapentin ilacının, karbon kuantum noktaları kullanılarak gerçekleştirilen hayvan deneylerinde nöbetlerin şiddetini ve başlangıç süresini azalttığını bildirdi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ile birlikte yürüttükleri çalışmanın uluslararası hakemli bilimsel bir dergide yayımlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Değim, araştırmada gabapentin maddesinden nanoteknoloji yardımıyla çok küçük boyutlarda yapılar elde ettiklerini belirtti. Bu yapıların 'karbon kuantum noktaları' olarak adlandırıldığını aktaran Prof. Dr. Değim, bu yöntemle ilacın beyin dokusuna ulaşmasının kolaylaştığını ve hedefe daha etkin şekilde taşınabildiğini söyledi.

'NÖBETLERİN ŞİDDETİ VE BAŞLANGIÇ SÜRESİ AZALDI'

Deneysel çalışmada epilepsi benzeri nöbet oluşturulan deneklere karbon kuantum noktalarıyla geliştirilen gabapentin uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Değim, "Bu yeni formül, nöbetlerin başlamasını geciktirdi ve nöbetlerin şiddetini belirgin şekilde azalttı. Bazı dozlarda klasik gabapentine kıyasla daha güçlü bir etki gözlemledik" dedi.

GÜVENLİK VERİLERİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Çalışmada yalnızca etkinliğin değil, güvenliğin de değerlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Değim, uygulama sonrasında deneklerin günlük hareketlerinde belirgin bir olumsuzluk saptanmadığını kaydetti. Bu bulgunun, geliştirilen yöntemin tedavi açısından önemli bir avantaj sunduğunu gösterdiğini belirtti.

'İLACIN BEYİNDEKİ DAĞILIMI İZLENEBİLİYOR'

Karbon kuantum noktalarının ayırt edici bir özelliğine dikkati çeken Prof. Dr. Değim, bu yapıların izlenebilir olduğunu ifade etti. Prof.Dr. Değim, "Karbon kuantum noktaları sayesinde ilacın beyinde hangi bölgelere ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, tedavinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirme açısından önemli bir kazanım sağlıyor" diye konuştu.

'GELECEĞİN HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERİNE KATKI OLABİLİR'

Epilepsi gibi beyni etkileyen hastalıklarda ilacın doğru hedefe ulaşmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Değim, nanoteknoloji temelli bu yaklaşımın gelecekte daha etkili ve kontrollü tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunabileceğini dile getirdi.