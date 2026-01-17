Gabar'da Enerji Bağımsızlığı İçin Çalışmalar Sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şırnak Gabar'da, bin 820 metre rakımda dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesapları üzerinden Şırnak Gabar'da bulunan Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu'nun görüntüsünü paylaştı. Bakan Bayraktar paylaşımında, "Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar'da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA