Galaksinin Koruyucuları 3 Filmi - Son Dakika

Guardians of the Galaxy serisinin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ilk iki filmin de yönetmenliğini üstlenen James Gunn oturuyor.

Yönetmen: James Gunn

Senaryo: James Gunn, Andy Lanning, Dan Abnett

Oyuncular: Elizabeth Debicki, Karen Gillan, Zoe Saldana, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Sean Gunn

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Guardians Of The Galaxy Vol. 3

Yapımcı Firma: Marvel Studios

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Marvel Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2023

