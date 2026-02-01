Galatasaray 8. Maçında Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Galatasaray, Kayserispor maçıyla Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 49'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonraki 8 müsabakada kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak. - İSTANBUL