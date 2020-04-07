Galatasaray'a ikinci Kolombiyalı: Johan Mojica - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a ikinci Kolombiyalı: Johan Mojica - Son Dakika Spor

Galatasaray'a ikinci Kolombiyalı: Johan Mojica

6 saat önce

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray'a ikinci Kolombiyalı: Johan Mojica, System.String[]

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Transfer için birçok isim üzerinde karar kılan sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia da Kolombiya'dan geldi.


Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Kolombiyalı sol bek Johan Mojica'yı transfer listesine aldı. Ligin ikinci yarısındaki gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen Galatasaray, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.



Süper Lig'den birçok ismi listesine alan sarı-kırmızılılar yabancı transferi içinde girişimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listedinde olduğu iddia edilen Kolombiyalı yıldız Johan Mojica için bir iddia daha ortaya atıldı.


AYRILMAYA SICAK BAKIYOR


Eldeportivo'nun haberine göre Cimbom, Falcao'nun vatandaşı olan 27 yaşındaki sol bek için transfer çalışmalarına başladı. İspanya'nın Girona takımında forma giyen futbolcunun, takımının La Liga'ya çıkma olasılığının düşük olmasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi. Johan Mojica'nın Girona ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)


JOHAN MOJICA KİMDİR?


21 Ağustos 1992 tarihinde Santiago de Cali'de dünyaya gelen Mojica, futbola Deportivo de Cali'nin 20 yaş altı takımında başladı. Burada profesyonel oldu ve Rayo Vallecano'ya kiralandı. 500 bin euroya bonservisi alınan Kolombiyalı daha sonra Valladolid ve Girona'ya kiralık olarak verildi. Girona bonservisini 5 milyon euroya satın aldı. Sakatlıklarla boğuşan bir oyuncu olarak bilinen 27 yaşındaki sol bek, geçen sezon sadece bir maça çıkabilmişti. Transfermarkt değeri 3 milyon Euro...


Galatasaray, Kolombiya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:08 

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