Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi Henry Onyekuru - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi Henry Onyekuru - Son Dakika Spor

Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi Henry Onyekuru

17 dakika önce

Galatasaray'da Fatih Terim'in hem yaz hem devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yazdığı Onyekuru, tecrübeli çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmadı.

Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi Henry Onyekuru, System.String[]

Galatasaray'da Fatih Terim'in hem yaz hem devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yazdığı Onyekuru, tecrübeli çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmadı. Kadıköy'deki galibiyetin kahramanlarından olan Nijeryalı futbolcu son 3 haftada gösterdiği performansla da takımdaki geleceğini garanti altına aldı. Şu anda 45 puanla 3. sırada yer alan G. Saray şampiyonluğa ulaşırsa kiralıklar için ilk olarak Onyekuru'nun transferi sonuçlandırılacak.


BU KEZ GEÇ KALINMAYACAK


Geçen sezon Terim'in raporuna karşın kiralanamayan futbolcunun için bu kez erkenden harekete geçilecek. Onyekuru için 15 milyon Euro ödeyen Monaco'ya, Devler Ligi vitrini gösterilerek 1 yıl daha kiralama, oyuncunun değerini katlama fırsatı ön plana çıkarılarak teklif yapılacak. Hedefe ulaşılamazsa 23. şampiyonluğun yaratacağı gelir faktörü ile futbolcu satışı ve FFP'de artıya geçilmesi halinde Onyekuru'nun bonservisinin alınması gündeme gelecek


LEMINA BU HAFTA DA YOK


Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Lemina'nın bu hafta G.Birliği karşısında da riske edilmeyeceği öğrenildi.

Fatih Terim, Galatasaray, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe yönetiminden pankart açıklaması: Hangi akılla suç duyurusunda bulunuyorlar, şaşırıyoruz
Fatih Terim'in yeni gözdesi Atalay Yıldırım! Fenerbahçeli bazı taraftarlardan Ali Koç'a tepki Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme!

Son Dakika Haberleri
07:27 Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 08:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi Henry Onyekuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]