Galatasaray, Atletico Madrid'i Ağırlıyor
Spor

Galatasaray, Atletico Madrid'i Ağırlıyor

20.01.2026 09:30
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile mücadele edecek. Maçın detayları burada.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. "Devler Ligi"ndeki son üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi.

İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da önemli eksikler

Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

İki oyuncu sarı kart sınırında

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs ve Sanchez, yarın sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Osimhen, takıma döndü

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak.

Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü.

Gollerin çoğunu Osimhen attı

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray'ın attığı gollerin büyük bir bölümü Victor Osimhen'den geldi.

Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 8 golün 6'sını kaydetti. Diğer 2 golü ise Yunus Akgün attı.

Victor Osimhen, gol krallığı yarışında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland ile ikinciliği paylaşıyor. Zirvede ise 9 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldız Kylian Mbappe bulunuyor.

Icardi, tarihe geçmek istiyor

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına ulaşmak için de mücadele verecek.

Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandıran Icardi, Galatasaray formasıyla 71. golünü kaydetti.

Arjantinli santrfor, Atletico Madrid karşısında 2 kez rakip fileleri havalandırması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

İspanya temsilcisi, liginde 4. sırada

Teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 20. hafta sonunda 4. sırada bulunuyor.

Geride kalan 20 lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 41 puana sahip.

Atletico Madrid, LaLiga'daki son maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 1-0 yendi.

Jan Oblak, 100. Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor

Atletico Madrid'in Sloven file bekçisi Jan Oblak, yarın görev alması halinde 100. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Oblak, teknik direktör Diego Simeone'nin görev vermesi halinde 100. "Devler Ligi" maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

Alvarez'in hedefi Saul Niguez'i geçmek

Julian Alvarez, yarın Galatasaray'a gol atması halinde Atletico Madrid'in tarihinde en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan ikinci futbolcu olacak.

Madrid ekibiyle çıktığı 15 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli santrfor, yarın gol atması durumunda İspanyol Saul Niguez'i bu alanda geçerek ikinci sıraya yerleşecek.

Fransız yıldız Antoine Griezmann, 39 golle Atletico Madrid formasıyla en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

