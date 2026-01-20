Galatasaray, Atletico Madrid İle 36. Maçına Çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak.

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

Atletico Madrid'e karşı galibiyeti yok

Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Atletico Madrid'in Türk takımlarına karşı performansı

Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 14 kez karşılaştı.

Madrid ekibi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile karşılaştı. Bu ekiplere karşı 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Atletico Madrid, sadece MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.

İspanya temsilcisi, bu maçlarda 28 kez fileleri havalandırırken, 4 kez kalesinde golü gördü. Atletico Madrid, söz konusu 14 maçın 10'unda da rakiplerine gol izni vermedi.

İspanyol takımlarıyla maçlar

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Organizasyon Tur İlk maç sonucu (GS-Rakip) İkinci maç sonucu (GS-Rakip) 1973-1974 Atletico Madrid Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur 0-0 0-1 (D) 1993-1994 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 0-0 0-3 (D) 1994-1995 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 1-2 (D) 2-1 1998-1999 Athletic Bilbao Şampiyonlar Ligi Grup 2-1 0-1 (D) 1999-2000 Real Mallorca UEFA Kupası Çeyrek Final 4-1 (D) 2-1 2000 Real Madrid UEFA Süper Kupa Final 2-1 2000-2001 Deportivo La Coruna Şampiyonlar Ligi Grup 2 1-0 0-2 (D) 2000-2001 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 3-2 0-3 (D) 2001-2002 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 2 2-2 (D) 0-1 2002-2003 Barcelona Şampiyonlar Ligi Grup 1 0-2 1-3 2003-2004 Real Sociedad Şampiyonlar Ligi Grup 1 1-2 1-1 (D) 2003-2004 Villarreal UEFA Kupası 3. tur 2-2 0-3 (D) 2009-2010 Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi Son 32 1-1 (D) 1-2 2012-2013 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 0-3 (D) 3-2 2013-2014 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 1-6 1-4 (D) 2015-2016 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 0-2 (D) 2019-2020 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-1 6-0 (D) 2021-2022 Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 0-0 (D) 1-2

Kaynak: AA