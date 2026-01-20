Galatasaray, Atletico Madrid İle 36. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Galatasaray, Atletico Madrid İle 36. Maçına Çıkıyor

20.01.2026 11:20
Galatasaray, Atletico Madrid ile 36. kez karşılaşacak. İspanyol takımlarıyla 35 maçta 8 galip geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak.

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

Atletico Madrid'e karşı galibiyeti yok

Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Atletico Madrid'in Türk takımlarına karşı performansı

Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 14 kez karşılaştı.

Madrid ekibi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile karşılaştı. Bu ekiplere karşı 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Atletico Madrid, sadece MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.

İspanya temsilcisi, bu maçlarda 28 kez fileleri havalandırırken, 4 kez kalesinde golü gördü. Atletico Madrid, söz konusu 14 maçın 10'unda da rakiplerine gol izni vermedi.

İspanyol takımlarıyla maçlar

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

Rakip

Organizasyon

Tur

İlk maç sonucu (GS-Rakip)

İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
1973-1974

Atletico Madrid

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

0-0

 0-1 (D)
1993-1994

Barcelona

Şampiyonlar Ligi

Grup

0-0

 0-3 (D)
1994-1995

Barcelona

Şampiyonlar Ligi

Grup

1-2 (D)

 2-1
1998-1999

Athletic Bilbao

Şampiyonlar Ligi

Grup

2-1

 0-1 (D)
1999-2000

Real Mallorca

UEFA Kupası

Çeyrek Final

4-1 (D)

 2-1
2000

Real Madrid

UEFA Süper Kupa

Final

2-1

2000-2001

Deportivo La Coruna

Şampiyonlar Ligi

Grup 2

1-0

 0-2 (D)
2000-2001

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Çeyrek Final

3-2

 0-3 (D)
2001-2002

Barcelona

Şampiyonlar Ligi

Grup 2

2-2 (D)

 0-1
2002-2003

Barcelona

Şampiyonlar Ligi

Grup 1

0-2

 1-3
2003-2004

Real Sociedad

Şampiyonlar Ligi

Grup 1

1-2

 1-1 (D)
2003-2004

Villarreal

UEFA Kupası

3. tur

2-2

 0-3 (D)
2009-2010

Atletico Madrid

UEFA Avrupa Ligi

Son 32

1-1 (D)

 1-2
2012-2013

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Çeyrek Final

0-3 (D)

 3-2
2013-2014

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Grup

1-6

 1-4 (D)
2015-2016 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 0-2 (D)
2019-2020 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-1 6-0 (D)
2021-2022 Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 0-0 (D) 1-2

Kaynak: AA

