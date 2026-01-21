Galatasaray - Atletico Madrid Maçı 1-1 Berabere Bitti - Son Dakika
Spor

Galatasaray - Atletico Madrid Maçı 1-1 Berabere Bitti

21.01.2026 23:49
Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 10'a, Atletico Madrid ise 13'e çıkarttı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çaldı. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferenc Tunyogy üstlendi. Galatasaray mücadeleye "Uğurcan Çakır- Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen" 11'i ile çıktı. Konuk Atletico Madrid ise "Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sorloth ve Alvarez" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşma oldukça yüksek tempoda başlarken konuk ekip maçın hemen başına öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ruggeri ortasını yaptı. Arka direkte müsait durumdaki Simeone yaptığı kafa vuruşuyla 4'üncü dakikada takımını öne geçirdi: 0-1. Daha çok Sane ile sağ kanattan pozisyon üretmeye çalışan Galatasaray, 20'nci dakikada eşitliği yakaladı. Sane'nin pasıyla son çizgiye inen Sallai'nin kale alanına çevirdiği topu Llorente yaptığı ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1. Beraberliğin ardından iki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar yakalasa da değerlendiremedi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı yine yüksek tempoda başladı. Konuk ekip 59'uncu dakikada gole yaklaştı. Osimhen'in uzaklaştırmak istediği topu Simeone kafayla içeri çevirdi. Hancko'nun vuruşunda Abdülkerim topun ağlara gitmesine engel oldu. 60'ıncı dakikanın ardından Galatasaray baskısını arttırdı. Sarı-kırmızılılar, topu yarı rakip yarı alanda tutup, rakibinin çıkmasına izin vermese de tehlikeli pozisyon üretemedi. 84 ve 85'inci dakikalarda Atletico Madrid üst üste gole yaklaştı. Griezmann'ın frikiğinde Uğurcan topu kornere çelerken, hemen ardından Baena'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı. 90+4'üncü dakikada Galatasaray mutlak gol pozisyonundan sonuç alamadı. Sağ kanatta topu önüne alan Osimhen çizgiye kadar inip Sara'yı gördü. Sara'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Oblak gole izin vermedi. Seken topu Atletico Madrid savunması uzaklaştırdı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Atletico Madrid, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

00:09
