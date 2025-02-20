Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması sahada nefesleri kesecek - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Haberler

Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması sahada nefesleri kesecek

Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması sahada nefesleri kesecek

Türk Telekom'un 5.5G teknolojisi taraftarların mobil internet hızına hız katacak

20.02.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom'dan Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında 5.5G deneyimi

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, hayatın tüm alanlarında yenilikçi teknolojilerin kullanılmasında öncü adımlar atıyor. Dijital çağın olanaklarını dünyayla aynı anda kullanıcılarına sunmak için yenilikçi teknolojiler geliştiren Türk Telekom, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı olan Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Türk Telekom 5.5G Mobil sinyali vererek, kullanıcıları 5.5G deneyimiyle buluşturuyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin 5.5G'ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ediyoruz. 5.5G ve ötesi teknolojileri; ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve spor gibi alanlara entegre ederek, dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Güçlü fiber altyapımızla uçtan uca dijitalleşmenin merkezindeyiz. Teknoloji alanındaki birikim ve deneyimimizle ülkemizde futbolun ve sporun da dijitalleşmesine önem veriyoruz. Akıllı Stadyum Projeleri'nden taraftar paketlerine, VAR uygulamasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne Türk futbolunun teknoloji destekçisi olarak yeni uygulamaların yeşil sahalara entegre edilmesine katkı sunuyoruz. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında çok önemli bir yeniliğe imza atıyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a kurduğumuz 5.5G Mobil Şebekemizi kullanıcılarımızın deneyimine açıyoruz" dedi.

Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması sahada nefesleri kesecek

Güçlü altyapısı ve teknoloji birikimi ile Türkiye'nin dijital geleceğini tasarlayan Türk Telekom, kullanıcılarına en ileri teknolojileri sunmak hedefiyle çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürüyor. Türk Telekom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a kurduğu 5.5G Mobil Şebekesi ile Galatasaray ve AZ Alkmaar arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşkarşılaşmasında abonelerine 5.5G deneyimi sunacak.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin 5.5G'ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ediyoruz. Ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını 81 ilde uçtan uca sağladığımız güçlü fiber altyapımızla oluşturuyoruz. Fiberin gücünü mobile yansıttığımız erişim ağımız ile dijital yaşamı her yerde hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimiyle desteklediğimiz fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönüşümde liderliğimiz taçlandırdık. Dünya ortalamasının üzerinde bir oranla LTE mobil baz istasyonlarımızın %54'ünü fibere bağladık. Gerçekleştirdiğimiz ilklerimiz, geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ve 5.5G ekosistemine katkımızla Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz. 5.5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda dünya trendlerine yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan da aslında Türk Telekom olarak, bu bağlantıların önemine işaret eden birçok çalışmayı şimdiden hayata geçirdik. 5.5G'de ilklerin öncüsüyüz. Kırdığımız hız rekorları, Türkiye'nin ilk özel endüstriyel mobil şebekesi, ilk canlı maç yayını, çevrimiçi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı, dünyanın ilk VR Kukla Tiyatrosu gibi yenilikçi projelere imza attık. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine de liderlik ediyoruz. Yıllardır spora ve sporcuya önemli destekler verdik, Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri, futbol kulüpleri ile marka iş birlikleri gibi ses getiren ilkleri gerçekleştirdik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasında sunduğumuz katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde oynadığımız rolün en önemli örneklerinden. Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni, Trendyol Süper Lig'e kazandırdık. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşmasında çok önemli bir yeniliğe imza atıyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a kurduğumuz 5.5G Mobil Şebekemizi taraftarların deneyimine açıyoruz. Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması stadyumdaki taraftarların nefesini keserken, sunduğumuz 5.5G teknolojisi stadyumdaki taraftarların mobil internet hızına hız katacak" dedi.

Advertorial Sondakika, Advertorial Haberler, Türk Telekom, Galatasaray, Az Alkmaar, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Haberler Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması sahada nefesleri kesecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:01:22. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması sahada nefesleri kesecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.