Galatasaray Basketbol Takımına Taşlı Saldırı

07.12.2025 11:17
Galatasaray MCT Technic basketbol takımının otobüsüne düzenlenen taşlı saldırının failleri aranıyor.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

TOFAŞ Spor Salonu'nda dün akşam oynanan ve Bursaspor Basketbol'un 91-87 üstünlüğüyle biten Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçının ardından İstanbul'a dönen Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taş atıldı.

Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Galatasaray MCT Technic'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafileyi taşıyan otobüsün dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Açıklamada, takımın otobüs değişimi sonrası İstanbul'a devam ettiği bilgisi aktarılmıştı.

Kaynak: AA

