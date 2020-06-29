Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor - Son Dakika

Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan ayrılması gündeme gelen eski Fenerbahçeli Giuliano ile Galatasaray ilgileniyor. Sarı kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun transferi için Younes Belhanda'yı takasta kullanmayı düşünüyor.

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Giuliano, önümüzdeki sezon takımdan ayrılma kararı aldı.

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Arap basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı.

Giuliano'nun önümüzdeki sezon Al Nassr'dan ayrılması halinde teknik direktör Rui Vitoria'nın tüm hesapları karışacak. Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek. Giuliano'nun ayrılması durumunda henüz alternatif isim bulamayan Al Nassr'ın listesindeki bir numaralı ismin Younes Belhanda olduğu öğrenildi.

Giuliano

BELHANDA-GIULIANO TAKASI GÜNDEMDE

Öte yandan Giuliano'nun ayrılma kararından sonra Atletico Mineiro ile Galatasaray'ın da Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği gelen haberler arasında. Ayrıca Galatasaray ile Al Nassr arasında Belhanda-Giuliano takası da bir diğer formül olarak düşünülüyor.

27 MAÇTA 14 GOLE KATKI YAPTI

Giuliano bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Giuliano tüm kulvarlarda 27 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Giuliano'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Kaynak: Futbol Arena)

Younes Belhanda, Suudi Arabistan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:52 

Son Dakika Spor Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor - Son Dakika Spor
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