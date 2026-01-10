Galatasaray Beşiktaş\'ı 89-73 Yendi

GALATASARAY MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta maçında Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 89-73 kazandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta Galatasaray'dan Erick McCollum ve Frederick Gillespie 13'er sayı ile en skorer isimler olurken James Palmer ve Fabian White 12'şer sayı kaydetti. Sarı kırmızılı takım ilk çeyreği 23-22 önde kapatırken ilk yarıyı ise 47-44 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte 68-59'ü bulan ev sahibi ekip maçı 89-73 kazandı.