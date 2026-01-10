Galatasaray, Beşiktaş'ı Derbide Yendi

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Galatasaray MCT Technic: Robinson 11, Can Korkmaz 11, Palmer 12, Gillespie 13, White 12, McCollum 13, Meeks 10, Rıdvan Öncel 2, Omoruyi, Muhsin Yaşar 5

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 8, Anthony Brown 5, Vitto Brown 6, Zizic 8, Dotson 13, Kamagate 11, Yiğit Arslan 10, Lemar 1

1. Periyot: 23-22

Devre: 47-44

3. Periyot: 68-59

Beş faulle çıkan: 38.18 Robinson (Galatasaray MCT Technic)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 89-73 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Ligde oynadığı ilk 13 maçı kazanan Beşiktaş GAİN ise üst üste 2. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotun 7. dakikasında sarı-kırmızılılar, Gillespie ile farkı 7 sayıya kadar açtı: 17-10. Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda Kamagate'nin etkili oyunuyla farkı kapatsa da ev sahibi ekip, son saniyelerde bulduğu sayıyla ilk çeyreği 23-22 önde bitirdi.

Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyreğe iyi başlayan Galatasaray, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle 14. dakikayı 33-29 üstün tamamladı. Boyalı alanda skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 47-44 önde girdi.

İkinci yarıda siyah-beyazlılar hücum etmekte zorlanırken Galatasaray, karşılaşmanın 26. dakikasında Muhsin Yaşar'ın serbest atıştan bulduğu basketle farkı çift haneye çıkardı: 62-52. McCollum ve Palmer ile öne çıkan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 68-59 üstün tamamladı.

Son periyotta da baskın oyunuyla farkı açan sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmayı salonda takip etti.