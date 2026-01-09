Galatasaray, Can Armando Güner'i Transfer Etti

GALATASARAY devre arası transfer çalışmaları kapsamında anlaşmaya vardığı Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.
Sarı-kırmızılı takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 1,78 boyunda. Alman ekibi B. Mönchengladbach'ın genç futbolcusu Almanya ve Arjantin milli takımlarının da formalarını giydi.
Başarılı sporcunun, Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
