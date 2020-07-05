Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Başakşehir maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı.



Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Defansta sakatlıktan dönen Marcao sahalara dönerken, sarı kart cezası biten Mariano da 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta 11'de olan ve sözleşmesi bittiği için Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'nun yerine de Taylan Antalyalı'ya görev verildi.



Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısına, " Okan Kocuk, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Sofinae Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba" 11'i ile çıkacak.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve Emin Bayram forma şansı bekleyecek. - İSTANBUL