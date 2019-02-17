Galatasaray'da 3 Değişlik

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
son olarak oynadıkları Benfica
maçına göre kadroda 3 farklı isme yer verdi. Terim Emre Taşdemir
, Donk ve Selçuk İnan
'ı 11'de görevlendirdi.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmandaki Kasımpaşa
karşılaşmasında birçok değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılıların 11'inde Benfica maçına göre 3 farklı isim yer alırken, Yuto Nagatomo
, Badou Ndiaye
ve Fernando şans bulamadı. Fernando dizinden problemi olduğu için, Nagatomo'nun da gribal enfeksiyon geçirdiği için kadroda olmadığı ifade edildi. Emre Taşdemir ise sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de görev aldı.
Galatasaray'ın 11'inde Muslera
, Martin Linnes
, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ryan Donk
, Selçuk İnan, Younes Belhanda
, Henry Onyekuru
, Sofiane Feghouli
ve Mbaye Diagne
yer aldı.
İsmail, Semih, Mariano, Ahmet, Ndiaye, Emre Akbaba
, Ömer, Sinan, Mitroglou ve Yunus Akgün
yedeklerde bulunuyor. - İSTANBUL